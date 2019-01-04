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  4. 04 Ocak 2019 23:52

Emniyet'e yapılan bombalı saldırı kamerada

Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bombalı saldırı kameralara böyle yansıdı.

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Diyarbakır'da Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün de bulunduğu 4 faklı noktaya yapılan el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısına ilişkin yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen bir grubun, saldırı düzenlediği anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı esnasında Emniyet Müdürlüğünün önünden geçen bir kadın da patlayıcıdan kıl payı kurtuldu. Yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen 16-17 yaşlarında bir grup dün akşam Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu, Şehitlik Caddesi ve bir markete el yapımı patlayıcı attı. Saldırı sırasında caddeden geçen bir kişi gözüne seken taş sonucu hafif yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla ayakta tedavi edilirken, polis saldırı ile ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

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