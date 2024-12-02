Emniyet'te silah ve mühimmat hırsızlığı skandalı: 7 kişi tutuklandı

Prof. Dr. Ahmet Ercan en güvenli ve en riskli illerini açıkladı

Patronlar asgari ücret talebini açıkladı

Kademeli emeklilik için tarihi adım atılıyor

Türkiye'nin bir cenneti daha yok oldu: Dev göl ikiye bölünmek üzere

AVM'ye giriş ücretli mi olacak? Açıklama geldi

Canlı yayında dikkat çeken iddia: ''AK Parti ve MHP anlaştı, Erdoğan adaylık kararını verdi''

Dünyanın en iyi şehirleri listesi açıklandı

İşte Türkiye'de 1,5 milyon TL altı satılan 11 otomobil...

Erdoğan'ı protesto etmişlerdi: 9 kişi hakkında karar verildi

4 çocuk annesi ''kadın yapamaz", "elinin hamuruyla olmaz'' diyenlere inat başardı

Türkiye'nin dört bir yanı buz tuttu: Görüntüler inanılır gibi değil

Hava sıcaklıları yeniden düşüyor: Yeni haftanın hava durumu belli oldu

Merakla beklenen yüzde 100 elektrikli sedan BYD HAN, Türkiye'de satışa sunuldu

Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçiyordu: Cesedi bulundu

Muhalifler Suriye'de Esad'ın evini işgal etti: İlk görüntüler geldi

Okyanusların en gizemli canlısı ilk kez incelemeye alındı

Futbol maçında penaltı savaşı: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Son seçim anketi geldi: Birinci partiyi ''foto-finiş'' belirleyecek

Halep, terör örgütü PKK/YPG'den temizleniyor

Büyük Marmara depremi için 11 ile kritik uyarı