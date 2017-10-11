Emrah Serbes'in DNA'sı, bira kutusundaki izlerle eşleşti !

Aydın Otoyolu’nda 22 Eylül tarihinde yaşanan kazada 15 yaşındaki Zeynep, baba Ayhan Özcelik ve anne Nilgün Özçelik’in ölümüne sebep olan Emrah Serbes ile ilgili İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’nın raporu ortaya çıktı. Raporda; Emrah Serbes’ten alınan DNA örneğinin aracında bulunan bira kutusu, su şişesi ve hava yastığından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir Adli Tıp Kurumunun, İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül'de kullandığı otomobille önünde seyreden araca çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne yol açan Emrah Serbes'in aracından alınan kan ve doku örnekleri üzerinde yaptığı çalışma tamamlandı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporda, kazaya karışan aracın sürücü koltuğunun altında bulunan bira kutusunun ağız kısmından alınan iki sürüntü örneğinin Emrah Serbes'in DNA profiliyle uyumlu olduğu tespit edildi.

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Raporda ayrıca, sol kapının içeriye bakan camından ve direksiyon hava yastığından alınan kan örneklerinin de Emrah Serbes'in DNA profiliyle uyumlu olduğu bilgisi yer aldı.

Kaza sonrası sürücü olduğunu belirten Kenan Doğru'nun kan örneklerinin ise otomobilin sağ yan hava yastığı, sağ ön koltuk yan hava yastığı ve aracın direksiyon hava yastığı parçasından alındığı belirtilen 2 adet kumaş parçasındaki örneklerle uyuştuğu raporlandı.

Emrah Serbes'in yaptığı kazada anne de hayatını kaybetti

Kaza

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül'de Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Emrah Serbes hastaneye alkollü gitmiş

Emrah Serbes, Torbalı Cumhuriyet Savcılığının Doğru'nun emniyet kemeri izi tespiti için aldığı karar ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden araçların ortalama hızının tespiti için gişelere giriş saatleri ve sürücülerinin kim olduğunun belirlenmesi için güvenlik kamera görüntülerini istemesi üzerine, otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek 28 Eylül'de adliyeye teslim olduktan sonra tutuklanmıştı.

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