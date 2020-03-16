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  4. 16 Mart 2020 16:29

Emre Tyler Mays cinayetinde istenen ceza belli oldu

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında müebbet hapis istendi.

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Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 17 yaşındaki Emre Tyler Mays’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Akın K.’nin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapsi talep edildi.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisi girişinde 7 Ocak tarihinde saat 02.00 sularında ambulansla hastaneye getirilen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays’ı husumetli olduğu kişilerden birine benzediği gerekçesiyle bıçaklayan Akın K.’ya (22) ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolp Mays’ın çocuklarının öldürülmesine ilişkin savcılıkça hazırlanan iddianamede şüpheli Akın K.’nin, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame kabul edildiği takdirde şüpheli Akın K. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İHA

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