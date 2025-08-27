  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. En mutlu günleri kana bulandı: Damat öldü, yenge gözaltında!

En mutlu günleri kana bulandı: Damat öldü, yenge gözaltında!

En mutlu günleri kana bulandı: Damat öldü, yenge gözaltında!
Güncelleme:

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün sonrası yapılan kutlamada rastgele ateş açılması sonucu göğüsünden vurulan damat, hayatını kaybetti. Silahı ateşlediği öne sürülen damadın yengisi, gözaltına alındı.

Olay, dün gece, ilçeye bağlı Turpçu köyünde meydana geldi. İlçe merkezindeki düğünle B.B. ile A.K. evlendi. Düğün sonrası gelin ve damat evlerine uğurlanırken, bu sırada aile fertleri silahla havaya ateş edip kutlama yaptı. Silahla rastgele ateş açılırken, göğsüne kurşun isabet eden damat A.K. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.K., kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, damadın yengesi F.K.'yi (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Ekiplerin aramalarında F.K.’ye ait bahçede 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

text-ad
Etiketler giresun düğün kutlama damat yenge
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı İstanbul'un ünlü hastanesinde profesör suç örgütü lideri çıktı! İstanbul'un ünlü hastanesinde profesör suç örgütü lideri çıktı! Bayraktar KIZILELMA havalandı, bir testi daha tamamladı! Bayraktar KIZILELMA havalandı, bir testi daha tamamladı! İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün görüntüleri ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün görüntüleri ortaya çıktı DEM Partili belediyenin tabelasında tepki çeken ayrıntı DEM Partili belediyenin tabelasında tepki çeken ayrıntı Türkiye'nin konuştuğu cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Türkiye'nin konuştuğu cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber Devlet hastanesinde skandal görüntüler: ''Teşhircileri muayene etmiyorum'' Devlet hastanesinde skandal görüntüler: ''Teşhircileri muayene etmiyorum'' Tarihi Kapalıçarşı'da milyarlık operasyon Tarihi Kapalıçarşı'da milyarlık operasyon
Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya yalanlama Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya yalanlama Evde uyuyan küçük çocuk kanlar içerisinde uyandı! Evde uyuyan küçük çocuk kanlar içerisinde uyandı! YKS birincilerinin kazandığı üniversiteler belli oldu YKS birincilerinin kazandığı üniversiteler belli oldu Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı En çok konum verisi toplayan uygulamalar belli oldu En çok konum verisi toplayan uygulamalar belli oldu İnternet faturalarında otomatik zam dönemi başlıyor İnternet faturalarında otomatik zam dönemi başlıyor 2 bölgede fırtına, 5 ilde gök gürültülü sağanak alarmı! 2 bölgede fırtına, 5 ilde gök gürültülü sağanak alarmı! Denizin ortasında feribottan atlayan kadın yolcu kamerada Denizin ortasında feribottan atlayan kadın yolcu kamerada Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan cinsel istismar itirafı Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan cinsel istismar itirafı