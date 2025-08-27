En mutlu günleri kana bulandı: Damat öldü, yenge gözaltında!

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün sonrası yapılan kutlamada rastgele ateş açılması sonucu göğüsünden vurulan damat, hayatını kaybetti. Silahı ateşlediği öne sürülen damadın yengisi, gözaltına alındı.

Olay, dün gece, ilçeye bağlı Turpçu köyünde meydana geldi. İlçe merkezindeki düğünle B.B. ile A.K. evlendi. Düğün sonrası gelin ve damat evlerine uğurlanırken, bu sırada aile fertleri silahla havaya ateş edip kutlama yaptı. Silahla rastgele ateş açılırken, göğsüne kurşun isabet eden damat A.K. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.K., kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, damadın yengesi F.K.'yi (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Ekiplerin aramalarında F.K.’ye ait bahçede 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA