Enerji içeceği ile alkol can aldı... 16 yaşında hayata gözlerini yumdu

İzmir'de 16 yaşındaki bir genç enerji içeceği ile votkayı karıştırıp içtikten bir süre sonra gittiği eğlence mekanında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, Cadılar Bayramı'nı kutlamak için gittikleri sahilde enerji içeceği ile votkayı karıştırıp içen, ardından geçtikleri eğlence mekanında rahatsızlanan A.S. (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Atakent Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi A.S., dün, Cadılar Bayramı kutlaması için Bostanlı Sahili'ne gitti. A.S., burada arkadaşlarıyla bir marketten aldıkları votkayı, enerji içeceği ile karıştırarak içti. Ardından bir eğlence mekanına geçen gençlerden A.S., saat 20.00 sıralarında fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan A.S., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A.S.'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarının incelemeye aldı. A.S.'in otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesinin, bugün ikindide Doğançay Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi. İşte özellikle gençlerin elinden düşürmediği enerji içecekleriyle ilgili en sinsi tehlikeSağlık DHA