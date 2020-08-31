SON DAKİKA
VAKA SAYILARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR! İŞTE SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 31 Ağustos 2020 17:11

Engelli eşini defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Ömür boyu hapis istemi

Antalya'da, yüzde 70 engelli eşi İnan Berak'ı (45) çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı için ömür boyu hapis isteniyor.

Engelli eşini defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Ömür boyu hapis istemi
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Olay, geçen yıl 24 Eylül'de, Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi 1771 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. Okula gitmek için uyanan 11 yaşındaki Y.B., aynı odada kaldığı annesi yüzde 70 ortopedik engelli İnan B.'ı göremeyince salona bakmak istedi; ancak odasının kapısının kilitli olduğunu fark etti. Küçük çocuk, elbise askısıyla kapıyı açınca annesini kanlar içinde yerde yatarken buldu. Y.B., yan evdeki anneannesine haber verdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yerinden bıçaklandığı belirlenen İnan B.'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, kapının zorlanmadan açıldığını, evdeki televizyonun ise verandanın altına bırakıldığını belirledi. Ekipler, İnan B.'ın eşi Mehmet B. ile kardeşi emekli infaz koruma memuru H.B.'yi gözaltına altı. Mehmet B. ve kardeşi H.B., sevk edildiği Antalya 1'inci Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. H.B., tutukluluğa itirazın ardından 3 ay sonra tahliye edildi.

Cinayete ilişkin Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın delil yetersizliğinden 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle değil, 'eşe karşı kasten öldürmek'ten ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, karar verilmek üzere ertelendi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
katil , eşi , eşini öldüren katil , engelli eşini öldürdü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM