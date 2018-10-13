Engelli kız çocuğuna öz baba tecavüzü!

Antalya'nın Alanya ilçesinde pikniğe giden aileden, babalarının engelli ablalarını sürekli dövmesinden şüphelenen çocuklar çadıra bilgisayar yerleştirdi. Aile üyeleri gün sonunda ses kaydını dinleyince iğrenç gerçek ortaya çıktı. 46 yaşındaki Ali T., engelli kızı 22 yaşındaki H.T.'ye (22), tecavüz ettiği anlaşıldı. Olayda yargılanan babaya 34 yıl hapis cezası verildi

Karaman'da oturan Ali T., Mart 2017'de bir yurtta kalan engelli kızı H.T.'yi yemeğe götürme bahanesiyle buradan aldı. Ali T., kızını Alanya ilçesi Akdam Mahallesi'nde ormanlık alanda ailesiyle kaldığı çadıra getirdi. Oğulları T.T. ve M.T.’nin çadırda bulunmadığı sırada kızı H.T.'ye cinsel saldırıda bulunan Ali T., kendisine karşı koymak isteyen kızını dövdü.

İĞRENÇ OLAY SES KAYDINDA ÇIKTI

Ali T.'nin ablalarına sürekli şiddet uygulamasından şüphelenen T.T. ve M.T., çadırdan ayrılmadan önce tablet bilgisayarın ses kaydını açık bıraktı. Ses kaydından babalarının ablaları H.T.'ye cinsel saldırıda bulunduğunu tespit eden T.T. ve M.T., durumu jandarmaya bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali T.’yi gözaltına aldı. Ali T., sorgusunun ardında tutuklandı.

"Öz kızına nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklu yargılanan Ali T., son hakim karşısına çıktı. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Ali T., tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Ali T., suçsuz olduğunu iddia ederek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti yargılama sonunda Ali T.'yi "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 34 yıl hapse mahkum etti.

Mahkeme, takdir ve iyi hal indirimi de uygulamadı.