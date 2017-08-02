Engelli merkezinde kan donduran iddialar

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir engelli merkezinde kalan hastaların tacize uğradığı, darp edilip zorla çalıştırıldığı, kadın ve erkek hastaların aynı odalarda kaldığı iddia edildi.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bulunan özel bir engelli rehabilitasyon merkezinde ortaya çıkan iddialar duyanların kanını dondurdu. Engellilerin daha rahat bir ortamda hayatlarını sürdürüp rehabilite edilmesini sağlamak için açılan engelli bakım merkezinde kalan hastaların darp edilip, zorla çeşitli işlerde çalıştırıldığı iddia edildi. Görüntü ve fotoğraflarla da desteklenen iddialar bununla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde bulunan kadın ve erkekler aynı odada barındırılırken, bazı hastaların kurumun bodrum katına kilitlenip aç susuz bırakıldığı ve işkence edildiği öne sürüldü. Sağlıksız ortamda yaşamlarını sürdüren engellilere bozuk gıdalar verilerek hayatlarının tehlikeye atıldığı kaydedildi.