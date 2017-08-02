Katar'dan çok ses getirecek hamle ! 7 savaş gemisi...
Katar'dan çok ses getirecek hamle ! 7 savaş gemisi...
Yeni para birimi ilk gününde uçuşa geçti
Yeni para birimi ilk gününde uçuşa geçti
Motor tutkusu seksi yıldızın sonu oldu
Motor tutkusu seksi yıldızın sonu oldu
MHP'de Meral Akşener için 625 istifa !
MHP'de Meral Akşener için 625 istifa !
Acun Ilıcalı '3 Adam'ın üzerini neden çizdi?
Acun Ilıcalı '3 Adam'ın üzerini neden çizdi?
Bakan ''abartıyorlar'' dedi ama, meteoroloji uyardı: Geliyor !
Bakan ''abartıyorlar'' dedi ama, meteoroloji uyardı: Geliyor !
Otogaza büyük zam ! Benzinciye gidince şok olmayın !
Otogaza büyük zam ! Benzinciye gidince şok olmayın !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 02 Ağustos 2017 15:22

Engelli merkezinde kan donduran iddialar

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde özel bir engelli merkezinde kalan hastaların tacize uğradığı, darp edilip zorla çalıştırıldığı iddia edildi.

A+ A-

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir engelli merkezinde kalan hastaların tacize uğradığı, darp edilip zorla çalıştırıldığı, kadın ve erkek hastaların aynı odalarda kaldığı iddia edildi.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bulunan özel bir engelli rehabilitasyon merkezinde ortaya çıkan iddialar duyanların kanını dondurdu. Engellilerin daha rahat bir ortamda hayatlarını sürdürüp rehabilite edilmesini sağlamak için açılan engelli bakım merkezinde kalan hastaların darp edilip, zorla çeşitli işlerde çalıştırıldığı iddia edildi. Görüntü ve fotoğraflarla da desteklenen iddialar bununla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde bulunan kadın ve erkekler aynı odada barındırılırken, bazı hastaların kurumun bodrum katına kilitlenip aç susuz bırakıldığı ve işkence edildiği öne sürüldü. Sağlıksız ortamda yaşamlarını sürdüren engellilere bozuk gıdalar verilerek hayatlarının tehlikeye atıldığı kaydedildi.

engelli merkezi , işkence
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM