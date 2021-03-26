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  4. Engellileri darp eden "Delikanlı" Fırat kıskıvrak yakalandı

Engellileri darp eden "Delikanlı" Fırat kıskıvrak yakalandı

İzmir’te kendisi gibi işitme engelli olan Engin E,’yi darbedip görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine gözaltına alınan ‘Delikanlı’ lakaplı Fırat K. adliyeye sevk edildi.

Olay 22 Mart günü İzmit’te bir bağ evinde meydana geldi. Fırat K. iş verme vaadiyle Aydın’da yaşayan kendisi gibi işitme engelli olan Engin E.’yi İzmit’e çağırdı. Fırat K., Engin E.’yi işportada bir gün çalıştırdıktan sonra parasını aldı ve bir bağ evinde darp edip, ardından görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Engin E. olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntülerin tepki toplaması üzerine Fırat K. ile olay anında beraber oldukları ileri sürülen E.M. ile M.A. dün gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Fırat K.’nın işitme engelli tercüman aracılığıyla ifadesi alındı. Fırat K. ve yanında bulunan 2 kişi, “Kasten adam öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde yayma” suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Etiketler engelli delikanlı fırat darp
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