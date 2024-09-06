  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Engin Polat ve 3 sanığın tahliyesine itiraz reddedildi

Engin Polat ve 3 sanığın tahliyesine itiraz reddedildi

Engin Polat ve 3 sanığın tahliyesine itiraz reddedildi
Güncelleme:

Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı kara para davasında tutuklu sanıklardan Engin Polat ve 4 sanık tahliye edildi. Tahliye kararına başsavcılık itiraz etti. İtiraz reddedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, 4 tutuklu sanık hakkında verilen tahliye kararına itirazda bulundu.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tahliyelerine karar verildi.

Mahkeme heyeti, tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

TAHLİYELERE İTİRAZ EDİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.

Başsavcılığın itiraz dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıkların üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, atılı suçların kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde belirlenen özgürlüğün kısıtlanmasını gerektirir kriterlerin halen mevcut olması ve tutuklu sanıkların kaçma şüphesinin bulunması hususları nazara alınarak, tutulu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi gerekirken, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından sanıkların tahliyesine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır."

Başsavcılık, bu nedenlerle usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan, verilen tahliye kararının kaldırılmasını, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Tutuklu 4 sanığın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi. 

Etiketler Engin Polat dilan polat tahliye savcılık itiraz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
SONAR'ın son seçim anketinde partilerin oy oranları olay olacak SONAR'ın son seçim anketinde partilerin oy oranları olay olacak Burası Türkiye'nin ''tuzaklı'' sokağı: Giren düşüyor Burası Türkiye'nin ''tuzaklı'' sokağı: Giren düşüyor Hafta sonu hava nasıl olacak ? Planınızı değiştirin: Sağanaklar geliyor Hafta sonu hava nasıl olacak ? Planınızı değiştirin: Sağanaklar geliyor Galatasaray'ın transfer bombası Osimhen'in sözleşmesindeki dikkat çeken madde Galatasaray'ın transfer bombası Osimhen'in sözleşmesindeki dikkat çeken madde Engin Polat'a tahliye kararı... Dilan Polat aylar süren sessizliğini bozdu Engin Polat'a tahliye kararı... Dilan Polat aylar süren sessizliğini bozdu Dilan Polat tahliye kararını böyle kutladı: ''Enerciii'' Dilan Polat tahliye kararını böyle kutladı: ''Enerciii'' Peugeot'un merakla beklenen yenilenen SUV'u Türkiye'de Peugeot'un merakla beklenen yenilenen SUV'u Türkiye'de Enflasyon beklentisi ile birlikte emekli maaş beklentisi de değişti Enflasyon beklentisi ile birlikte emekli maaş beklentisi de değişti Dilan Polat ile Engin Polat'ın tahliyesine zehir zemberek tepki Dilan Polat ile Engin Polat'ın tahliyesine zehir zemberek tepki Son seçim anketinde olay sonuçlar: CHP, AK Parti'ye fark attı Son seçim anketinde olay sonuçlar: CHP, AK Parti'ye fark attı
Ayça Çağla Altunkaya ile evlenen Acun Ilıcalı'dan ''after party'' itirafı Ayça Çağla Altunkaya ile evlenen Acun Ilıcalı'dan ''after party'' itirafı Hem suçlu, hem güçlü: Polise ahlaksız teklifte bulunup, gazetecilere saldırdılar Hem suçlu, hem güçlü: Polise ahlaksız teklifte bulunup, gazetecilere saldırdılar Kan donduran sapıklık: Eşine ilaç verip 50 erkeğe tecavüz ettirdi Kan donduran sapıklık: Eşine ilaç verip 50 erkeğe tecavüz ettirdi Ne Ege, ne Akdeniz, ne de Karadeniz.... Türkiye'de tatilin yeni adresi burası oldu Ne Ege, ne Akdeniz, ne de Karadeniz.... Türkiye'de tatilin yeni adresi burası oldu Koşun depoları doldurun: Akaryakıtta beklenen indirim geldi Koşun depoları doldurun: Akaryakıtta beklenen indirim geldi Bakanlık Kayıp Narin'in arkadaşları için harekete geçti Bakanlık Kayıp Narin'in arkadaşları için harekete geçti Kredi ve kredi kartlarına yeni kısıtlama geliyor Kredi ve kredi kartlarına yeni kısıtlama geliyor Prof. Dr. Özgür Demirtaş 'en kötüsünü henüz görmedik'' deyip, tarih verdi Prof. Dr. Özgür Demirtaş 'en kötüsünü henüz görmedik'' deyip, tarih verdi Yine ulu orta cinsel ilişki rezaleti: Kimseye aldırmadılar Yine ulu orta cinsel ilişki rezaleti: Kimseye aldırmadılar Kendi işini bırakıp başlamıştı... Şimdi tanesini 30 bin Dolar'dan yurtdışına satıyor Kendi işini bırakıp başlamıştı... Şimdi tanesini 30 bin Dolar'dan yurtdışına satıyor