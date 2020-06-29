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  4. 29 Haziran 2020 15:41

Enişteye ölüm tuzağı!

Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişi, daha önce aralarında husumet bulunan teyzesinin kocasını barışma bahanesiyle çağırdığı evde tüfekle öldürdü.

Enişteye ölüm tuzağı!
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Edinilen bilgiye göre, olay, Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu H.T. (24), aralarında daha önceden husumet bulunan teyzesinin kocası A.H.’yi (52) barışma bahanesiyle evine çağırdı. Eşinin yeğenin barışma talebine olumlu karşılık veren A.H., H.T.’nin evine gitti. Evde yine tartışma yaşayan ikilinin kavgası büyüyünce H.T. eniştesi A.H.’yi pompalı tüfekle vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Olay sonra hastaneye kaldıran A.H., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eniştesini öldürdüğü iddia edilen H.T. ise olaydan sonra kaçtı. Hayatını kaybeden A.H.’nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA

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