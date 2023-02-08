Enkaz altında 65 saat... Bir can daha kurtarıldı

Malatya’da depremde yıkılan 6 katlı Beysu Apartmanı’nın enkazından 65 saat sonra bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarılan yaralının Habil Mordeniz olduğu belirtilirken eşinin de enkaz altına olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem ciddi bir yıkıma neden oldu. Deprem sonrasında etkilenen illerden olan Malatya’nın Şifa Mahallesi İnönü Caddesi’nde yıkılan 6 katlı binanın enkazında ekiplerin çalışmasından güzel bir haber daha geldi. Enkaz altına kalan Habil Mordeniz yaralı olarak kurtarıldı. O anlar kameraya anbean yansırken enkaz altından gelecek yeni bir güzel haber bekleniyor.