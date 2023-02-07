  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Enkaz altında kalan vatandaşı arayıp dalga geçmişti; gözaltında

Enkaz altında kalan vatandaşı arayıp dalga geçmişti; gözaltında

Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından enkaz altındaki depremzedeleri arayıp dalga geçen ve ses kaydını yayınlayan S. A. isimli şahıs gözaltına alındı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ve akabinde 7.6 büyüklüğündeki deprem birçok kentte büyük yıkıma neden oldu.

10 ilde etkisini gösteren depremler sonucunda 2316 kişi hayatını kaybederken 13 bin 293 kişi ise yaralandı. 6 bin 217 binanın ise yıkıldığı öğrenildi.

ENKAZ ALTINDAKİLERLE DALGA GEÇTİLER

Enkaz altında kalan binlerce kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken, bir Discord grubundaki bazı kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, 'seni kurtarmaya geliyoruz' diyerek dalga geçtiği ve kendi aralarında eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.

Kendilerini AFAD kurtarma ekibinden biri olarak tanıtan ve yardım bekleyenlerin bağırmalarını isteyen şahısların o sırada gülmeleri de dikkat çekti. Sosyal medyada depremzedeyle dalga geçtiği ses kaydı yayılan kişinin sosyal medya fenomeni S.A. olduğu belirtiliyor.

GÖZALTINA ALINDI

S. A'ın polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındığı belirtiliyor. Şahsın 17 yaşında ve Tekirdağ Çorlu doğumlu olduğu öğrenildi.

Etiketler gözaltı sosyal medya dalga geçmişti gözaltına alındı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sultansuyu Barajı tedbiren boşaltılacak
Depremzedeler en zor geceyi böyle geçirdi...
Ebedi dostluk... Fenerbahçe ve Galatasaray depremzedeler için birlik oldu
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: Tetikçi yakalandı
Bakan Nebati yine ışıl ışıl: ''Her şey kontrol altında''
Naci Görür deprem felaketi sonrası isyan etti: Biz çırpındık, buraya deprem geliyor diye...
Prof. Dr. Şengör, Kahramanmaraş'ta ne olduğunu böyle anlattı
Merkez Bankası'ndan bankalara ''deprem'' talimatı
Tüm dünya Türkiye için seferber oldu: İşte yardım gönderen ülkeler