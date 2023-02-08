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  4. Enkazdan gelen bebek ağlamasını duydular... Bir mucize daha yaşandı!

Enkazdan gelen bebek ağlamasını duydular... Bir mucize daha yaşandı!

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Kahramanmaraş depreminin yıkıma neden olduğu Adıyaman’da enkaz altındaki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ardından Adıyaman'da kurtarma çalışmalarına katılan Konya ve Erzurum Havalimanı kurtarma ekipleri enkaz altından minik bir bebeğe sağ olarak ulaştı. Enkaz altından çıkarılan minik bebek ekibin kucağında hastaneye götürüldü.

 

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