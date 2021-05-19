Entübeyken dünyaya getirmişti: 7 aylık bebeğiyle tanıştı

7 aylık hamileyken, koronavirüse yakalanan ve entübe haldeyken doğum yapan kadın, yoğun bakımdan çıktıktan sonra küvözdeki bebeğiyle tanıştı.

Eskişehir'de 7 aylık hamileyken, koronavirüse yakalanan Zeliha Hısım (29), sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Covid-19 servisinden yoğun bakıma alındı. Hısım, hayati tehlikesi nedeniyle entübeyken, sezaryenle doğum yaptı, 900 gram ağırlığında prematüre kız bebeğini dünyaya getirdi.

Ölümden dönen Hısım, koronavirüsü atlatarak, hastaneden taburcu edilirken, Ayşe adını verdikleri bebeğini 15 gün sonra ilk kez tedavi gördüğü kuvözde görüp, dokundu. Kızıyla konuşurken, gözleri dolan Hısım, "Annem, yavrum benim. Çok şükür; sen de hayattasın ben de. Daha güzel günlerimiz olacak" dedi.



Kentte fabrika işçisi Mehmet Hısım (30) ile 2 yıllık evli olan Zeliha Hısım, nisan ayında 7 aylık hamileyken, koronavirüse yakalandı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nin Covid-19 servisinde tedaviye alınan Hısım, semptomların artması üzerine yoğun bakıma, buradan da solunum desteği verilen entübe servisine alındı. Doktorlar, entübeyken, ölüm riski taşıdığı gerekçesiyle Hısım için erken doğum kararı aldı. Sezaryenle doğum yapan Hısım, 900 gram ağırlığında prematüre kız bebeğini dünyaya getirdi. Bebeğe yapılan Covid-19 testi ise negatif çıktı.

Zeliha Hısım, doğum sonrası yeniden entübe servisine alınırken, kısa sürede iyileşmeye başladı. Hastanenin Covid-19 servisinde de tekrar tedavi gören Hısım, 15 gün önce yaşam mücadelesini kazanarak, sağlığına kavuşup, taburcu edildi. Bebek ise hastanenin yenidoğan servisindeki kuvözde tedaviye alındı.



Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve anestezi uzmanı Dr. Sinem Hürsen Günay, anne ve bebeğinin yaşam savaşını 'mucize' olarak anlattı. Zeliha Hısım’ın akciğer tutulumunun arttığını ve 90’ın üzerinde olması gereken kandaki oksijen değerinin 30’lara düştüğünü belirten Günay, “Çok şükür, annemizin genel durumu gayet iyi. Bebek de yenidoğan yoğun bakımında takip ve tedavi sürecinde. Bu, çok büyük bir mucize. Buradaki hekimlerimizin gerçekten ellerine sağlık, çok önemli iş başardılar. Bebek ve annenin sağlıklı durumda olması bizim için çok büyük başarı ve mucize, diyebiliriz. Entübe olan gebe hastanın koronavirüsü atlatması ve taburcu edilmesi, bizim için çok sevindirici. Hepimiz çok mutlu olduk” dedi.