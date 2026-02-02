  1. Anasayfa
  4. Epstein belgeleri ortalığa saçıldı; ''Türk çocuğa işkence'' iddiası kan dondurdu

Epstein belgeleri ortalığa saçıldı; ''Türk çocuğa işkence'' iddiası kan dondurdu

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada 6 Şubat depremlerinden sonra kaçırılan bir Türk çocuğunun Hollanda'da bulunduğu iddiası ve başka bir Türk çocuğunun işkence gördüğü iddiasıyla paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın şeffaflık yasası çerçevesinde kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’e yönelik 30 Ocak'ta yayınladığı yeni belgeler dünya gündeminde yerini koruyor. Yeni yayınlanan milyonlarca belge arasında yer alan yazışmalar, dünya genelinde nüfuz sahibi iş insanları ve siyasetçilerle bağlantıları ifşa olan cinsel istismar suçlusu Epstein’in karanlık ilişkilerine ışık tutmaya devam ediyor.

"KAÇIRILAN TÜRK ÇOCUĞU HOLLANDA'DA BULUNDU" İDDİASI

Epstein belgeleri gündemdeki yerini korurken, sosyal medyada yer alan "6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda'da bulundu'' iddiası olay yarattı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 

"TÜRK VATANDAŞI DEĞİL"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan '6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda'da bulundu' iddiası doğru değildir. Bulunan çocuk bir Türk çocuğu değildir. Dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Hollanda makamlarıyla kurulan temas sonucunda söz konusu çocuğun Türk vatandaşı olmadığı bilgisinin teyit edildiğini açıklamıştı. Kamuoyunun toplumsal hassasiyetleri hedef alan asılsız içeriklere itibar etmemesi rica olunur" denildi. 

"İŞKENCE GÖREN TÜRK ÇOCUĞU" İDDİASI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada "'İşkence gören Türk çocuk 'özür dilerim Arthur' diyor'' iddiasıyla ilgili de açıklama yaptı. 

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'İşkence gören Türk çocuk 'özür dilerim Arthur' diyor' iddiasıyla paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır. İddiaya konu görüntüler, Ocak 2021 tarihinde Brezilya basınına yansıyan eski bir olaya aittir. Brezilya basınında yer alan haberlerde, olayın Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna yönelik şiddet vakası olduğu belirtilmiş; çocuğun da Portekizce konuştuğu anlaşılmıştır. Bu görüntülerin Türkiye veya Türk bir çocukla ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu içerik daha önce de gündeme getirilmiş, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmıştır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik, eski ve bağlamından koparılmış görüntülerin yeniden dolaşıma sokulması kasıtlı bir dezenformasyon girişimidir. Bu tarz asılsız iddialara karşı hassas ve dikkatli olunması rica olunur" denildi. 

