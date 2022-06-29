Erdal Acar gözaltına alındı

İstanbul’da düzenlenen bir operasyon kapsamında iş insanı Erdal Acar'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Erdal Acar'ın gözaltına alındığı operasyon, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Sözcü gazetesinden Habip Atam'ın haberine göre sabah saatlerinde polis ekiplerinin, Beykoz ve Sancaktepe'de çok sayıda adrese baskın düzenlediği öğrenildi. Operasyon kapsamında, Erdal Acar'ın yanı sıra bir suç örgütü üyelerinin de yakalandığı belirtildi. Operasyonda 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Beykoz'daki evinde gözaltına alınan Acar'ın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Dosya içeriği hakkında bilgi verilmedi.

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