Erdek Belediye Başkanı'na bıçaklı saldırı!
Balıkesir'in Erdek ilçesinin Belediye Başkanı Burhan Karışık, uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralandı.
Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, saat 11.00 sıralarında belediye binası çıkışında bıçaklı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Karışık, önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başkan Karışık'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren M.T.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
DHA
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