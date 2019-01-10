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  4. 10 Ocak 2019 19:40

Erdoğan'a hakaretten 2 gözaltı daha

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı.

Erdoğan'a hakaretten 2 gözaltı daha
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Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği belirlenen Ş.Y. ve N.T.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Ş.Y. yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile N.T. ise adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.D.Ç., "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.A. ve “kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan G.Y., Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 

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