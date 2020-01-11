  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 11 Ocak 2020 13:48

Erdoğan'ın cenazesine katıldığı kadının oğlu: ''Herkese nasip olmaz''

Dün İstanbul'da annesini son yolculuğuna uğurlayan bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da cenazeye katılmasıyla ilgili olarak "Allah razı olsun, herkese nasip olmaz" dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılmış ardından camide düzenlenen Azize Acar isimli vatandaşın cenazesine katılmıştı. Erdoğan daha sonra cenaze namazını kıldıktan sonra tabuta omuz vermişti. Annesini dün toprağa veren Nedim Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazeye katılımı hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazeye katılmasını değerlendiren Nedim Acar, “Cenazemiz vardı, annemin cenazesi. Hastaydı, yaşlıydı, mekanı cennet olsun İnşallah. Cumhurbaşkanımız da camide Cuma namazına gelmişti. Annemin cenaze namazı da orada kılınacaktı. Geldi evet katıldı, tabuta omuz verdi. Cenaze aracına kadar bizi yolcu etti. Allah razı olsun. Bu herkese nasip olmaz. Dua etti. Allah bin kere razı olsun Cumhurbaşkanımızdan” dedi.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
anne , cenaze töreni , cenaze , recep tayyip erdoğan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM