SON DAKİKA
SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 07 Şubat 2021 21:11

Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı

Ankara'da trafo binasının üzerindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini yakan Halis B. (26), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı
A+ A-

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, trafo binasının dış cephesinde çıkan yangını fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Erdoğan'ın posterini yakmak isteyen Halis B.'yi gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangında, AK Parti İl Başkanlığı tarafından reklam amaçlı trafo merkezi üzerine kaplanan Erdoğan'ın posterinin zarar gördüğü görüldü. Gözaltına alınan Halis B., Erdoğan'ın fotoğrafını yakmak istediğini itiraf etti.

Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMETEM) tedavi gördüğünü belirlenen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 
 

pankart , gözaltı , recep tayyip erdoğan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM