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  4. 08 Kasım 2019 16:39

Erkek Arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti... Ölüme atladı !

Bartın'da, ailesiyle tanışmak için erkek arkadaşının evine gelen Emine Nur Ö., 5’inci kat balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi.

Erkek Arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti... Ölüme atladı !
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Bartın'da olay, bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da askerliğini yapan erkek arkadaşıyla birlikte Bartın'a gelen Emine Nur Ö., arkadaşının ailesi ile tanıştı. Emine Nur Ö., bir süre sonra, bilinmeyen nedenle 5'inci kattaki dairenin balkonundan atladı.

ÇAMAŞIR İPLERİNE TAKILIP ZEMİNE ÇAKILDI

Alt katların balkonlarındaki çamaşır iplerine takılarak zemine çakılan Emine Nur Ö., ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Emine Nur Ö.'nün erkek arkadaşını, ifadesinin alınması için karakola götürdü.

'KIZ İSTEME' OLACAKTI

Emine Nur Ö.'nün, erkek arkadaşı ve ailesiyle birlikte yarın Afyonkarahisar'daki kendi ailesinin yanına gitmeyi planladığı, burada da 'kız isteme' olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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