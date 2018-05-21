SON DAKİKA
SAADET PARTİSİ ADAY LİSTESİNİ TESLİM ETTİ!
İŞTE AKP’NİN 24 HAZİRAN İÇİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
İŞTE İYİ PARTİ’NİN 24 HAZİRAN İÇİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 21 Mayıs 2018 16:52

Erkek arkadaşıyla balkonda yakalanınca...

Adana'da boşanma aşamasında olan kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadının yargılanmasına başlandı.

Erkek arkadaşıyla balkonda yakalanınca...
A+ A-

Adana'da boşanma aşamasında olan kocasını bıçaklayarak  öldürdüğü ileri sürülen kadın ile cinayeti iştirak halinde işlediği öne sürülen  tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, eşi U. S.'i  boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet  istenen T.S., müebbet ve 4,5 yıl hapis cezası istenen arkadaşı A.K., müştekiler Seher Gülay Hanımoğullarından, Ö. Ö. ile tarafların  avukatları katıldı.

Sanık S., savunmasında, eşinin sürekli alkol aldığını, evle  ilgilenmediğini, çok sayıda kuş beslediğini öne sürerek, 3 kez boşanmaya  kalkıştıklarını ancak bir türlü boşanamadıklarını belirtti.

S., boşanamadığı için psikolojisinin bozuk olduğunu savunarak,  şunları anlattı:

"Arkadaşım A.’yı aradım bana gelmesini istedim. A.'yı iş yerine  gitmem nedeniyle tanımıştım. Arkadaş olmuştuk. A. geldikten sonra evin balkonuna  dışarıdan büyük bir taş atıldı. Cam çatladı. Dışarıdan küfürlü sözler geliyordu  'seni öldüreceğim aşağıya in' diyordu. U. ve arkadaşı Ö. gelmişti.  Polisi  aradım. A., 'rezalet çıkmasın' diye konuşmak için aşağıya indi. Ardından ben de  indim. U. ve Ö., A.'yı dövüyorlardı. U. benim geldiğimi görünce A.'yı  bırakıp bana yöneldi. Bana vurmaya başladı. Korktum, panik olup yukarı çıkarak  elimde bir bardak, 2 bıçakla tekrar aşağıya indim. Bardağı fırlatınca elimdeki  bıçaklardan biri düştü. U., A.'nin boğazını sıkmıştı, yumruklamaya devam  ediyordu. Ne yapacağımı bilemedim, bıçağı U.'un bacağına doğru rastgele  salladım. Nasıl oldu bilmiyorum bıçak boğazına değmiş.  U. apartmanın dışına  çıktı orada yere düştü.  Polisi ve ambulansı aradım.  Niyetim kesinlikle  yaralamak ya da öldürmek değildi, korkutmak istemiştim."

A.K. ise T.S. ile kahve içip sohbet ederken  balkona  taş atıldığını söyledi.

Balkondan baktığında T.'nın eşi U.'un geldiğini, devamlı küfürler  ederek, "İn aşağıya seni öldüreceğim" diyerek bağırdığını öne süren Kavran,  şunları söyledi:

"Apartmana rezil olmamak için konuşmak üzere aşağıya indim. U.,  yanındaki Ö. ile bana saldırdı. U.'a beni bırakması için yalvarıyordum. T.  geldi elindeki bıçakla U.'un bacağına vurdu. Bıçaklandıktan sonra yumruk atmayı  kesti ama boğazımı sıkmaya devam etti.  Kan akınca beni bıraktı. Apartmanın  dışına çıktı birkaç adım attıktan sonra düştü.  Beni kesinlikle kesici, delici  alet kullanmadım." dedi.

Öldürülen U. S.'nin annesi Seher Gülay Hanımoğullarından  sanıklardan şikayetçi oldu.

Gelininin oğlunu planlı şekilde öldürdüğünü öne süren  Hanımoğullarından, "T. oğlumu öldürteceğini söylemiş. Bunların yaptığı planlı,  programlı cinayettir." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek,  eksikliklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY

Merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 30 Kasım 2017'de  T.S., kaldığı eve gelen 6 yıllık eşi U. S.'i bıçak ve cam  parçasıyla öldürmüştü.

AA

bıçak , adana , koca , balkon
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM