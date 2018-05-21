Erkek arkadaşıyla balkonda yakalanınca...

Adana'da boşanma aşamasında olan kocasını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen kadın ile cinayeti iştirak halinde işlediği öne sürülen tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı.



Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, eşi U. S.'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen T.S., müebbet ve 4,5 yıl hapis cezası istenen arkadaşı A.K., müştekiler Seher Gülay Hanımoğullarından, Ö. Ö. ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık S., savunmasında, eşinin sürekli alkol aldığını, evle ilgilenmediğini, çok sayıda kuş beslediğini öne sürerek, 3 kez boşanmaya kalkıştıklarını ancak bir türlü boşanamadıklarını belirtti.

S., boşanamadığı için psikolojisinin bozuk olduğunu savunarak, şunları anlattı:

"Arkadaşım A.’yı aradım bana gelmesini istedim. A.'yı iş yerine gitmem nedeniyle tanımıştım. Arkadaş olmuştuk. A. geldikten sonra evin balkonuna dışarıdan büyük bir taş atıldı. Cam çatladı. Dışarıdan küfürlü sözler geliyordu 'seni öldüreceğim aşağıya in' diyordu. U. ve arkadaşı Ö. gelmişti. Polisi aradım. A., 'rezalet çıkmasın' diye konuşmak için aşağıya indi. Ardından ben de indim. U. ve Ö., A.'yı dövüyorlardı. U. benim geldiğimi görünce A.'yı bırakıp bana yöneldi. Bana vurmaya başladı. Korktum, panik olup yukarı çıkarak elimde bir bardak, 2 bıçakla tekrar aşağıya indim. Bardağı fırlatınca elimdeki bıçaklardan biri düştü. U., A.'nin boğazını sıkmıştı, yumruklamaya devam ediyordu. Ne yapacağımı bilemedim, bıçağı U.'un bacağına doğru rastgele salladım. Nasıl oldu bilmiyorum bıçak boğazına değmiş. U. apartmanın dışına çıktı orada yere düştü. Polisi ve ambulansı aradım. Niyetim kesinlikle yaralamak ya da öldürmek değildi, korkutmak istemiştim."

A.K. ise T.S. ile kahve içip sohbet ederken balkona taş atıldığını söyledi.

Balkondan baktığında T.'nın eşi U.'un geldiğini, devamlı küfürler ederek, "İn aşağıya seni öldüreceğim" diyerek bağırdığını öne süren Kavran, şunları söyledi:

"Apartmana rezil olmamak için konuşmak üzere aşağıya indim. U., yanındaki Ö. ile bana saldırdı. U.'a beni bırakması için yalvarıyordum. T. geldi elindeki bıçakla U.'un bacağına vurdu. Bıçaklandıktan sonra yumruk atmayı kesti ama boğazımı sıkmaya devam etti. Kan akınca beni bıraktı. Apartmanın dışına çıktı birkaç adım attıktan sonra düştü. Beni kesinlikle kesici, delici alet kullanmadım." dedi.

Öldürülen U. S.'nin annesi Seher Gülay Hanımoğullarından sanıklardan şikayetçi oldu.

Gelininin oğlunu planlı şekilde öldürdüğünü öne süren Hanımoğullarından, "T. oğlumu öldürteceğini söylemiş. Bunların yaptığı planlı, programlı cinayettir." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY

Merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 30 Kasım 2017'de T.S., kaldığı eve gelen 6 yıllık eşi U. S.'i bıçak ve cam parçasıyla öldürmüştü.