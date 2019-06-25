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  4. 25 Haziran 2019 14:35

Erzican'da gelin-kaynana kavgası kanlı bitti

Erzincan'da uzun süredir aralarında geçimsizlik olduğu iddia edilen gelin ile kayınvalidenin kavgası kanlı bitti. Tartıştığı gelini tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Erzican'da gelin-kaynana kavgası kanlı bitti
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Olay, sabah saatlerinde Erzincan merkez Hocabey Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan evin gelini N.Y. ile kayınvalidesi Y.Y. arasında kavga çıktı. Kavgada N.Y., kayınvalidesi Y.Y.’yi mutfaktan aldığı bıçakla birkaç yerinden bıçakladı. Olay sonrası ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.Y. hayatını kaybetti. Polis cinayet şüphelisi N.Y.’yi gözaltına alarak sorgusunun yapılması için emniyete götürdü.

Cinayetle ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

İHA

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