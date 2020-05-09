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  4. 09 Mayıs 2020 22:48

Erzincan'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.41'de Kemaliye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Erzincan'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından inceleme çalışmalarına başladıklarını belirterek, Arslantaş, şunları söyledi:

"Kemaliye ilçemizde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun olup olmadığına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yok ancak AFAD ekiplerini bölgeye gönderdik, gerekli kontroller devam ediyor."

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