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  4. 11 Kasım 2020 20:00

Erzincan'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla Erzincan, Kırıkkale, Erzurum, Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda aralarında öğretmen, öğretim görevlisi, avukat ve memurların da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Mahrem yapılanma içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatları tespit edilen, örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Erzincan , tutuklama , fetö
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