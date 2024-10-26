Erzincan'da korkunç kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Hanifi A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik köyü yakınlarında, Ahmet K.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücüler ile otomobillerdeki Selvi A, Hüseyin A. ve Doğukan Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.
AA
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