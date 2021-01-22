Erzincan'da korkutan deprem

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Erzincan'dan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Erzincan'dan 3. 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.00'de meydana gelen depremin derinliği 4.2 olarak kaydedildi.
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