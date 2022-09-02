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Erzincan'da orman yangını

Erzincan'da orman yangını

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Refahiye ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki Çatalçam mevkindeki 30 hektarlık ormanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle Yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgeye jandarmanın yanı sıra Erzincan merkez ve çevre ilçelerden itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede yangını söndürme çalışması başlatıldı. Alevlere müdahale için Adana'dan 2 adet yangın söndürme helikopteri bölgeye gönderilirken, çevre illerdeki orman müdürlüğüne ait itfaiye araçları da çalışmalara destek için hareket etti.

Etiketler erzincan orman yangını
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