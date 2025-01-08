Erzurum 4,5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 04.30'da yerin 14 kilometre derinliğinde, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre ilçelerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

AFAD Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzurum ilimizin Pasinler ilçesinde saat 04.30'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

PEŞ PEŞE ARTÇILAR MEYDANA GELDİ

Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü; Erzurum’un Pasinler ilçesi Taşlıçayır merkezli olmak üzere; sabah saat 04:30’da 4.5, saat 04:43’te 2.5 ve saat 05.05’de 1.9 büyüklüğünde üç ayrı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.

AFAD’da benzeri şekilde yaptığı açıklamada; Erzurum Pasinler İlçesi Taşlıçayır’da; 04:30’da 4.5, 04:43’de 2.5, 05:05’de 1.9 ve 05:13’de 1.4 büyüklüklerinde sarsıntılar olduğunu paylaştı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı paylaşımda “Şehrimizde 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.

Erzurum kent merkezinde de hissedilen deprem sonrası her hangi bir olumsuzluğun olmadığı ve ekiplerin saha çalışması yaptığı belirtildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...