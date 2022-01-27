  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Erzurum'da çığ felaketi: Kar altında kalanlar var!

Erzurum'da çığ felaketi: 2 kişi kar altında kaldı

Erzurum'da çığ felaketi: 2 kişi kar altında kaldı

Erzurum'un Horasan ilçesinde çığ düşmesi sonucu 2 kişi kar altında kaldı.

Erzurum'un Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne bağlı Çayanyurdu mezrasında çığ düştü. 2 kişi kar altında kalırken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposunda, su azalınca bölge halkı çalışma başlattı. Mezrada oturan akraba Abdullah ve Cüneyt A., depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken, tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü. Abdullah ve Cüneyt A.'nın çığ altında kaldığı belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir, "Mezradaki depoya su az geliyormuş. Abdullah ve Cüneyt A., suyun kaynağında inceleme yapmak isterken üzerlerine çığ düşmüş. Son günlerde artan yağış sebebiyle mezraya giden yol kapalı. İş makineleriyle açılmak istense 5-6 saat sürer. Bölgeye ya helikopter ya da paletli kar üstü araçla ulaşım sağlanabilir" dedi. 

VALİLİK: YOL AÇMA VE ARAMA- KURTARMAYA GECİKMEDEN BAŞLANDI

Erzurum Valiliği, Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasındaki çığ düşmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Yol açma ve arama- kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "İlimiz Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında su deposundaki kesintiyi kontrol amaçlı giden iki vatandaşımızın üzerine tepeden kopan kar kütlesi düşmüştür. İhbar üzerine AFAD, Jandarma, Emniyet, Karayolları, Belediye, UMKE, 112 sağlık ekiplerimiz ile Snowtrack araçlarımız bölgeye sevk edilerek yol açma, arama ve kurtarma faaliyetlerine gecikmeksizin başlamıştır" denildi. 

DHA

Etiketler erzurum horasan çığ düştü çığ felaketi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Omicron vakalarıyla ilgili şaşırtan istatistik: 3'te 2'si daha önce Covid-19 geçirdi
İstanbul yolunda heyelan! Dev kayalar yolu kapattı
İstanbul Valisi'nden yeni açıklama: ''Yasak devam ediyor''
ATV ekranlarında şoke eden anlar! Müge Anlı'da yumruklar havada uçuştu!
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! 2 kişi yakalandı
Piyasalarda dikkat çeken değişim! Dolar, Euro ve altın hareketlendi
HES kodları için yeni karar! Artık onlar da ''risksiz'' görünecek
Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Marmara'ya kar geri dönüyor
30 yıldır böylesi görülmedi!
A101 27 Ocak Perşembe aktüel ürünler kataloğu