Erzurum'da dehşet! ''Kız kaçırma'' meselesi 5 can aldı

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde 5 kişinin öldüğü olayda detaylar ortaya çıkıyor. Arazi anlaşmazlığı sanılan olayın geçmişte yaşanan bir ‘kız kaçırma’ meselesi yüzünden gerçekleştiği öğrenildi.

NASIL BAŞLADI?

Aralarında husumet bulunan Güneş ve Yıldız aileleri arasında bugün öğle saatlerinde yeniden tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş, Sinan Güneş ve Sedrettin Yıldız hayatını kaybetti.

HELİKOPTER DESTEKLİ

Hayatını kaybeden şahıslardan birinin köy korucusu olduğu öne sürülürken 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Köseler Mahallesi'nde giriş çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Askeri helikopter destekli çok sayıda ekip, şüpheliler İ.Y. ve B.Y.'nin yakalanması için operasyon başlattı.