Erzurum'da taş ocağında göçük faciası: 3 ölü

Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan taş ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti.

Oltu ilçesinin kırsal Dutlu Mahallesi’ndeki bir taş ocağında saat 11.00 sıralarında göçük oluştu. Oltu taşı için ocaktan kehribar çıkaran işçiler T.N., Ö.N. ve T.K. göçük altında kaldı. İhbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçilerden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı çıkarılan işçi de olay yerinde yaşamını yitirdi. T.N. ve Ö.N. ile T.K.’nin cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA