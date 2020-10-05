Eş katili cezaevinden çıkabilmek için krediyi de eşine çektirmiş!

Boşanmak isteyen eşi Arzu S.’nu (25) av tüfeği ile vuran, otomobiliyle iki saat dolaştırdıktan sonra Kadıköy’deki özel bir hastanenin önüne bırakıp kaçan Deniz S.’nun (35) tutuklanarak cezaevine konuldu. Burada zor günler geçiren ve eşi ile tekrar irtibat kurup barışan Deniz S., cezaevinden baldız kredisi ile çıktı. Sonra da gidip eşini öldürdü.

"Bankadan 15 bin lira kredi çektim"

Sanık Deniz S.’nun ‘cinayet’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son duruşmada Arzu S.’nun kardeşi Ayşenur K. çarpıcı bilgiler verdi. İlk olaydan sonra eniştesinin cezaevine girdiğini anlatan Ayşenur K., "Ablam 15 bin lira kredi çekmemi söyledi ve çektim. O da avukat tuttu ve eşi cezaevinden çıktı. Sonra da ablamı öldürdü" dedi.

"Cinayeti planlayarak işledi"

Ayşenur K. şunları söyledi: “Aralarında sürekli bir problem vardı. Ablam ayrılmak istiyordu ama tehdit ettiği için boşanma davası açamamıştı. Daha önce de ablamı darp etmişti. Bu nedenle silahla öldürdü ve hastanenin önüne bırakıp kaçtı. Bu cinayeti de planlayarak işledi. Ablam yaklaşık 6 aydır bizimle birlikte yaşıyordu ve ayrılmak istiyordu. Davanın bir an önce sonuçlanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyoruz."