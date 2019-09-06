Eş katilini özel ekip yakaladı

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 18.00 sıralarında merkezdeki Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Öğretmenler Okulu 4 Sokak'taki apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Sibel Ç. ve eşi Murat Ç. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Ç., tabancayla eşine ateş etti. Sibel Ç., merminin başına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, Murat Ç. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sibel Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



ORTAK OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, olaydan sonra kaçan şüpheli Murat Ç.'nin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Özel ekip, çalışmasını, güvenlik kamerası ve plaka takip sisteminden şüphelinin gidebileceği Karaman, Konya ve Ankara'da yoğunlaştırdı.



Zanlıya yardım eden şüphelilerin de ifadesini alan özel ekip, firari kocanın Ankara'da bir inşaat alanında saklandığını tespit etti. Şüpheli, Niğde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla olaydan 3 gün sonra yakalandı. Gözaltına alının Murat Ç.’in emniyetteki işlemleri sürüyor.