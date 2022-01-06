Eşarplı saldırgan bakın kim çıktı!

İstanbul Küçükçekmece'de eşarp takıp pardösü giyerek kadın kılığına giren gaspçı kameralara böyle yakalandı.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir eve gelen eşarplı ve kadın pardösüsü giyen erkek gaspçı dehşet saçtı. Evde tek başına olan 54 yaşındaki Naciye O. zili çalanın bir kadın olduğunu zannederek kapıyı açtı.

Bu sırada gaspçı bir andan Naciye O.’ya elindek çekiçle saldırmaya başladı. Evdeki mücevher ve paraları almaya çalışan gaspçı Naciye O.’nun başına defalarca vurdu.



Naciye O’nun yardım istemesi sonucu paniğe kapılıp kaçan saldırgan kayıplara karıştı. Naciye O.’nun haber vermesi üzerine olay yerine gelen Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri hemen kameraları inceledi.

Eve gelen eşarplı ve pardösülü kişinin kaçtığı güzergahtaki kameraları inceleyen polis bir süre sonra şüphelinin üzerindekileri çıkardığını tespit etti. Saldırgan kadın değil erkekti.

Komşusu çıktı

Kamera kayıtlarına göre üzerindeki eşyaları bir poşete koyan şüphelinin eşkalini belirleyen polis şahsın saldırıya uğrayan Naciye Ö. İle aynı binada oturan V.E.(34) olduğunu belirledi. Polis kimliğini tespit ettiği kadın kılığına giren saldırganı kıskıvrak yakaladı.