Esenyurt Teksas'a döndü! Silahlar ateşlendi, kılıçlar çekildi

Esenyurt'ta iki grup arasında uzun namlulu silah ve kılıçların kullanıldığı kavga çıktı. Olay yerine aralarında Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda biri kılıç darbesi, diğeri darp olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili iki gruptan da gözaltına alınanlar oldu.











