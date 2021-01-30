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  4. 30 Ocak 2021 16:28

Esenyurt Teksas'a döndü! Silahlar ateşlendi, kılıçlar çekildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Uzun namlulu silah ve kılıçların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Esenyurt Teksas'a döndü! Silahlar ateşlendi, kılıçlar çekildi
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Esenyurt'ta iki grup arasında uzun namlulu silah ve kılıçların kullanıldığı kavga çıktı. Olay yerine aralarında Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda biri kılıç darbesi, diğeri darp olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili iki gruptan da gözaltına alınanlar oldu.
 




DHA

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