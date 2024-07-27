  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Esenyurt yine karıştı: Sandalyeler, sopalar havada uçuştu

Esenyurt yine karıştı: Sandalyeler, sopalar havada uçuştu

Güncelleme:

Esenyurt'ta bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sopa ve sandalyelerle birbirine giren iki grup güçlükle yatıştırıldı.

Kavga, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çevredeki vatandaşlar, kafeteryadaki sandalyelerle ve sopalarla birbirine giren grubu güçlükle yatıştırdı. Sandalye ve sopaların havada uçtuğu kavgada bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, iki grubun kafe içerisinde sandalye ve sopalarla birbirine saldırdığı anlar yer aldı.

İHA

Etiketler esenyurt kavga sopa sandalye savaş yeri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür deprem beklediği yeni noktaları açıkladı Prof. Dr. Naci Görür deprem beklediği yeni noktaları açıkladı Milyonlarca EYT'linin aklındaki soru yanıt buldu: EYT yasası iptal edilebilir mi? Milyonlarca EYT'linin aklındaki soru yanıt buldu: EYT yasası iptal edilebilir mi? Karpuz festivalinde zor anlar kamerada... Nefes bile almadılar Karpuz festivalinde zor anlar kamerada... Nefes bile almadılar Asansör faciasında şoke eden görüntü: Genç kızı tutacağına termosu tutmuş Asansör faciasında şoke eden görüntü: Genç kızı tutacağına termosu tutmuş Aslı Enver makyajını sildi, bikinisini giydi, sosyal medya yıkıldı Aslı Enver makyajını sildi, bikinisini giydi, sosyal medya yıkıldı Döve döve bir kadını öldürmüştü; ''tokatçı terapist'' yakalandı... Döve döve bir kadını öldürmüştü; ''tokatçı terapist'' yakalandı... Olimpiyat Oyunları nefes kesen görkemli açılış Olimpiyat Oyunları nefes kesen görkemli açılış Dünyanın en zehirlisi... Bir ilimizde daha görüldü Dünyanın en zehirlisi... Bir ilimizde daha görüldü Tacizciye meydan dayağı: Linç girişimini polis önledi Tacizciye meydan dayağı: Linç girişimini polis önledi Mersin, Ağrı şimdi de Siirt... Bir terör halayı daha: 6 kişi gözaltında Mersin, Ağrı şimdi de Siirt... Bir terör halayı daha: 6 kişi gözaltında
Erdoğan: ''Muhteşem bir cami istiyorum'' Erdoğan: ''Muhteşem bir cami istiyorum'' Akılalmaz hırsızlık kamerada: Çaldığı şeye inanamayacaksınız Akılalmaz hırsızlık kamerada: Çaldığı şeye inanamayacaksınız FIFA Erden Timur dosyasını karara bağladı FIFA Erden Timur dosyasını karara bağladı Son seçim anketi açıklandı: Seçmenin derdi ortak, partileri ayrı Son seçim anketi açıklandı: Seçmenin derdi ortak, partileri ayrı Olimpiyatlara katılan Türk takımının ''çok özel'' giysileri olay oldu Olimpiyatlara katılan Türk takımının ''çok özel'' giysileri olay oldu TRT olimpiyat yayınını kesti TRT olimpiyat yayınını kesti Hava durumu için sarı ve turuncu kodla uyarı: Sağanaklar fena vuracak Hava durumu için sarı ve turuncu kodla uyarı: Sağanaklar fena vuracak Yine bir tarikat, yine taciz iddiaları... Genç kadının iddiaları mide bulandırdı Yine bir tarikat, yine taciz iddiaları... Genç kadının iddiaları mide bulandırdı 2 kez öldü sanıldı morga konuldu, Trabzon'un geçilemeyen atleti oldu 2 kez öldü sanıldı morga konuldu, Trabzon'un geçilemeyen atleti oldu Güzel şarkıcıdan olay itiraf: ''30-40 yıl daha giderim'' Güzel şarkıcıdan olay itiraf: ''30-40 yıl daha giderim''