Esenyurt'ta akılalmaz anlar! Trafik kazasıyla başladı, az kalsın katliama dönüşüyordu!
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana trafik kazası bir anda tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü. Kazaya karışan aracın olay yerinden kaçmak istemesi üzerine sinirler gerildi; araca tekme ve yumruklarla saldırıp durdurmak isteyenler ezilme tehlikesi atlattı.
Olay, dün Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçmak istedi.
O sırada kendisine müdahale etmeye çalışan şahıslar ezilme tehlikesi atlattı. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Görüntülerde, kazanın ardından olay yerinden kaçmak isteyen sürücüye karşı tarafın saldırdığı, otomobile tekme ve yumruklarla saldıran şahısların ezilme tehlikesi atlattığı anlar yer aldı.
İHA
