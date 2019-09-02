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  4. 02 Eylül 2019 07:49

Esenyurt'ta büyük panik ! Mahalleli sokağa fırladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde belediye tarafından boşaltılan binanın çatı katında yangın meydana geldi. Paniğe neden olan yangında ölen veya yaralanan olmadı.

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Yangın, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, duvarlarındaki çatlaklardan dolayı belediye ekipleri tarafından boşaltılan binanın çatısında yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında ölen veya yaralanan olmadı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde çatıdan yükselen alevlerle birlikte yoğun dumanın yükseldiği görülüyor.

Sokakta bulunan vatandaşların panikle kaçışmaları görüntüye böyle yansıdı.

İHA

yangın , esenyurt
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