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Esenyurt’ta hırsızlara tekme tokat meydan dayağı

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İstanbul'un suç ilçesine dönüşen Esenyurt'ta arabasını çalmaya çalışan iki şüpheliyi yakalayan araç sahibi ve mahalleli şüphelileri evire çevire dövdü.

İstanbul Esenyurt’ta araba çalmaya çalışan iki şahıs, fark edilince tekme tokat dövüldü. Olay sırasında kaçarak çek çek diye tabir edilen kağıt toplama arabasına saklanan şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Esenyurt İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu iki şahıs, sokak üzerinde park halindeki bir aracın yanına yaklaştı. Hırsızlık yapmak için araca girmeye çalışan şüphelileri gören sokak sakinleri bağırmaya başladı. Bir süre sonra sesleri duyan otomobilin sahipleri hırsızları görerek sokağa çıktı. Araç sahipleri, şahısları yakalayarak tekme ve yumruklarla dövdü.

Olay sırasında hırsızlardan biri koşarak kaçmaya çalışırken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı içine saklandığı çek çek diye tabir edilen kağıt toplama arabasında yakaladı. Olay sonrası iki şahıs gözaltına alınırken sokakta baygınlık geçiren bir kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahısların, araç sahipleri tarafından dövüldüğü o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İHA

Etiketler esenyurt oto hırsızı otomobil hırsızları hırsızlık girişimi meydan dayağı
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