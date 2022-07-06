Esenyurt'ta katliam! Bir genç ailesini katletti

İstanbul'un Teksası olarak anılan Esenyurt'ta bir kişi annesini ve kardeşlerini öldürdükten sonra intihar etti. Katil zanlısının annesini ve kardeşlerini öldürdükten sonra akrabasına "Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın" dediği ortaya çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta dün 23 yaşındaki Ö.O., annesi N.U., 9 ay önce evlenen ve 2.5 aylık hamile olduğu öğrenilen kız kardeşi E.Y. ile kardeşi Y.O.'ı silahla öldürdü. Daha sonra Orak, silahla başına sıkıp intihar girişiminde bulundu. Bugün Ö.O.'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. N.U.'ın eşinin de 5 yıl önce binadan atlayarak intihar ettiği, Ö.O.'ın kuzenine mesaj göndererek "Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın" dediği ortaya çıktı.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında, ailesiyle tartışan Ö.O., annesi N.U., 9 ay önce evlenen ve 2.5 aylık hamile olduğu öğrenilen kız kardeşi E.Y. ile kardeşi Y.O.'ı silahla öldürdü. Ailesini katlettikten sona kafasına ateş eden Ö.O., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Orak hastanede hayatını kaybetti.

BABASI DA İNTİHAR ETMİŞ

Bir ailenin yok olduğu katliam sonrası, yakınları cenazeleri teslim almak için bugün Adli Tıp Kurumu'na geldi. N.U.'ın eşinin de 5 yıl önce binadan atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Ailenin hayatta kalan tek üyesinin ise çalıştığı için olay anında evde olmayan Ersin Orak olduğu belirtildi.

N.U.'ın ağabeyi, İ.K., yeğeninin hiç dışarı çıkmadığını, tüm vaktini internet oyunlarıyla geçirdiğini anlattı. İ.K. "23 yaşındaydı. 7-8 aylık yeni gelindi kız kardeşi. Onu da öldürmüş. O da bir arka sokakta yaşıyor, annesini görmeye gelmiş. Pazara gelmiş, annemi görüp öyle gideyim demiş. Cinnet mi geçirdi bilmiyorum. Artık silahı nereden bulduysa gelmiş, hepsini öldürmüş. Psikolojik sorunu olmadan nasıl annesini öldürsün. Annene değil, hayvana bile kurşun sıkamazsın. Amcasının oğluna mesaj göndermiş, 'Ben bunları öldürdüm gelin cenazeyi alın' demiş. Sonra kendine sıkmış. Hastanedeydi, sonra o da öldü. Biz mektup bıraktığına dair bir şey görmedik, mesaj göndermiş" diye konuştu.

Akrabaları B.A. ise, "Amcasının oğluna mesaj atıyor. Ben ailemi öldüreceğim, haberiniz olsun diyor. Önce annesini, diğer kardeşini vuruyor. Kız kardeşi de pazardan gelip annemi göreyim diyor. İçeri girince kız kardeşini de vuruyor. Bir mermi de kendi kafasına sıkıyor. 2 saat sonra o da vefat etti. 4 cenazemiz var" dedi.