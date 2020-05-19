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  4. 19 Mayıs 2020 16:34

Esenyurt'ta silahlar ve sopalar havada uçuştu!

İstanbul Esenyurt’ta sokağa çıkma yasağına rağmen Suriyeli iki grup arasında nedeni belirlenemeyen bir kavga çıktı. Kavgada iki kişi yaralandı.

Esenyurt'ta silahlar ve sopalar havada uçuştu!
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Olay, Sultaniye Mahallesi’ndeki 632’nci Sokak’ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada iki grup birbirine sopa, sandalye ve saksı attı. Kavgada iki Suriyeli hafif yaralandı. Kavga sırasında park halindeki bir araç da hasar gördü.

Yaralılar kendi imkanları ile hastaneye gitti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bir kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket ettiği için Hıfzıssıha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesti, iki kişiyi gözaltına aldı. Aracı hasar gören kişi de kavga edenlerden şikayetçi oldu. Kavga bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Polisin soruşturması sürüyor.

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suriye , kavga , esenyurt
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