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  4. 29 Kasım 2018 15:50

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü

Esenyurt'ta bir taksi durağında meydana gelen kavgada durağın sahibi Yusuf Yılmaz hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü
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Esenyurt’ta bir taksi durağında meydana gelen silahlı kavgada taksi durağı sahibi Yusuf Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olayın faili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yaralı olarak kısa sürede yakalandı. Olayın faili ve Yusuf Yılmaz’ın saldırıdan kısa süre önce durakta yemek yedikleri ve konuştukları ileri sürüldü. Şüphelinin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Koza Mahallesi’nde bulunan bir Avm’nin yakınındaki taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Yılmaz ve kendisini vuran kişi arasında bir süredir alacak verecek konusunda anlaşmazlık vardı. Taksi durağının sahibi Yusuf Yılmaz öğlene doğru cinayetinin şüphelisi kişiyi taksi durağına davet etti. İkili burada bir süre konuştu. ardından ise, olayda hayatını kaybeden Yusuf Yılmaz, katil zanlısı ile birlikte durakta yemek yedi. İddiaya göre yemekten sonra ikili arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada Yusuf Yılmaz ağır yaralandı. Yaralanan taksi durağı sahibi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olayın şüphelisi kişi ise Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kısa süre sonra yaralı olarak yakalandı. Olayın alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin kaçış anı güvenlik kamerasında
Olaydan sonra şüpheli şahsın lüks araçla kaçma anı ise güvenlik kamarası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüpheli şahsın aracıyla kaçması görülüyor. Görüntülerde ayrıca silah seslerini duyan vatandaşların kaçışmaları da görülüyor.

İHA

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