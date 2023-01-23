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Esenyurt'ta sıradan bir gün: Düğün meydan savaşına döndü

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İstanbul'un vukuatı bitmek bilmeyen ilçesi Esenyurt'taki bir düğünde "omuz atma" nedeniyle çıktığı öğrenilen kavgada kız ve erkek tarafı birbirine girdi; ortalık savaş alanına döndü.

Esenyurt’ta bir düğünde kız tarafıyla erkek tarafı arasında "omuz atma tartışması" nedeniyle çıkan kavga, mahalleyi ayağa kaldırdı. Tekmeli yumruklu kavgada, her iki taraftan çok sayıda kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, düğünde kız ve erkek tarafında 2 kişi arasında "omuz atma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, şahısların akrabalarının da dahil olmasıyla kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Düğün salonu içinde başlayan kavga, tarafların sokağa çıkmasıyla dışarıda da devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan şahısları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Her iki taraftan çok sayıda kişinin darp edildiği kavga, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler esenyurt kavga tartışma düğün erkek tarafı kız tarafı omuz atma
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