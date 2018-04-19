SON DAKİKA
DİYARBAKIR'DA PKK'YA DARBE: 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
ANKARA'DA KRİTİK OPERASYON: 8 GÖZALTI
İSTANBUL'DA BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Ankara'da kritik operasyon: 8 gözaltı
Ankara'da kritik operasyon: 8 gözaltı
Tarihi görüşme öncesi Trump'tan bırakma sinyali
Tarihi görüşme öncesi Trump'tan bırakma sinyali
İstanbullular dikkat ! 1 yıl süreyle kapanacak
İstanbullular dikkat ! 1 yıl süreyle kapanacak
Saadet Partisi'nden seçim yorumu: ''Çaresizliğin...''
Saadet Partisi'nden seçim yorumu: ''Çaresizliğin...''
Yine OHAL, yeniden OHAL ! OHAL 7. kez uzatıldı
Yine OHAL, yeniden OHAL ! OHAL 7. kez uzatıldı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü
SGK'den toplu iş sözleşmesi hakkında yeni açıklama
SGK'den toplu iş sözleşmesi hakkında yeni açıklama
NATO'da Türkiye'ye üst düzey görev !
NATO'da Türkiye'ye üst düzey görev !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 19 Nisan 2018 08:45

Esenyurt’ta yangın paniği ! 12 kişi mahsur kaldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 5 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esenyurt’ta yangın paniği ! 12 kişi mahsur kaldı
A+ A-

Yangın, saat 02:30 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1559. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu apartman dumanla kaplanırken, üst katlarda bulunan aralarında kadın ve çocukların olduğu 12 kişi duman nedeniyle binada mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla üst katlarda mahsur kalan aralarında kadın ve çocukların olduğu 12 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen vatandaşlar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında sokak üzerinde yaşanan panik yangının söndürülmesiyle sona erdi.

Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



İHA

esenyurt , yangın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM