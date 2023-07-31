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Esenyurt'taki korkunç cinayette ikinci gözaltı

Esenyurt'taki korkunç cinayette ikinci gözaltı
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İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayisindeki saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı

Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, şüphelilerden S.Ö.'nün de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisine yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak yakalanan ve adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti. Polis, A.Ö., T.Ö. ve S.Ö.'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, bu kişilerden S.Ö. yakalandı.

Konu ile ilgili açıklamayapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö.’de yakalandı.Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor" dedi.

 

Etiketler esenyurt tekel saldırı gözaltı cinayet
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