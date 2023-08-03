Esenyurt'taki tekel bayi baskınında yeni gelişme

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi baskınıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki B.B. ile 24 yaşındaki Y.E.E. hayatını kaybederken 21 yaşındaki Y.E. ise ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler T.Ö., A.Ö. ve S.Ö. ile onlara yardım ettiği öne sürülen 5 kişinin işlemleri bugün tamamlandı. Şüpheliler Cinayet Büro Amirliği'nden adliyeye sevk edildi. Önceki gün ise ilk olarak yakalanan şüpheli M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Öte yandan olayda canice katledilen Y.E.E.'nin vücuduna 9 kurşun isabet ettiği B.B.'ın ise 2 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Olayda yaralı kurtulan Y.E.'ye ise bir kurşun isabet ettiği belirlendi.

DHA