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  4. 11 Nisan 2020 13:24

Eşi çarptı, suçu üstlenmeye çalıştı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından park halindeki 2 otomobile bir kişi çarptı. Olay yerine gelen kadın kazayı kendisinin yaptığını iddia etti.

Eşi çarptı, suçu üstlenmeye çalıştı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma yasağının başlamasından hemen sonra park halindeki 2 otomobile çarpan sürücü, aracını terk edip, kaçtı. Olay yerine gelen H.A. isimli kadın, kazayı kendisinin yaptığını söyledi. Ancak görgü tanıklarının sürücünün erkek olduğunu söylemesiyle, H.A.'nın alkollü eşi M.A.'nın suçunu üstlenmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Denizli Pamukkale Atatürk Caddesi üzerinde park halinde olan 2 otomobile, saat 00.30 sıralarında 20 H 5060 plakalı otomobil çarptı. Sürücü kaza yerinden 100 metre ileride aracını terk edip, kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, terk edilen otomobilde inceleme yaparak, kaçan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saat sonra kaza yerine gelen H.A. isimli kadın, polislere kazayı kendisinin yaptığını, korkup aracını terk ettiğini söyledi.

Görgü tanıkları ise sürücünün erkek olduğunu bildirdi. Bunun üzerine H.A. otomobili eşi M.A.'nın kullandığını, alkollü olduğunu için kaçtığını itiraf etti. M.A., evinde gözaltına alındı.

DHA

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denizli , pamukkale
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